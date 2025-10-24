  • Спортс
  • Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Антонелли – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
10

Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Антонелли – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

Леклер стал быстрейшим в 1-й практике в Мехико, Антонелли и Хюлькенберг в топ-3.

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

24 октября 2025 года

1-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.18,380 (28 кругов)

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,107 (34)

3. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,380 (27)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,404 (30)

5. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,536 (28)

6. Арвид Линдблад («Ред Булл») +0,617 (26)

7. Эстебан Окон («Хаас») +0,658 (28)

8. Юки Цунода («Ред Булл») +0,710 (29)

9. Франко Колапинто («Альпин») +0,951 (28)

10. Алекс Албон («Уильямс») +1,004 (33)

11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,029 (32)

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,092 (26)

13. Пато О’Уорд («Макларен») +1,300 (30)

14. Фредерик Вести («Мерседес») +1,309 (32)

15. Пауль Арон («Альпин») +1,482 (29)

16. Ре Хиракава («Хаас») +1,693 (27)

17. Аюму Иваса («Рейсинг Буллз») +1,773 (29)

18. Люк Браунинг («Уильямс») +1,930 (31)

19. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +1,991 (29)

20. Антонио Фуоко («Феррари») +2,474 (29)

9 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико

Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций

Опубликовал: Михаил Ширяев
