Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Антонелли – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
24 октября 2025 года
1-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.18,380 (28 кругов)
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,107 (34)
3. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,380 (27)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,404 (30)
5. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,536 (28)
6. Арвид Линдблад («Ред Булл») +0,617 (26)
7. Эстебан Окон («Хаас») +0,658 (28)
8. Юки Цунода («Ред Булл») +0,710 (29)
9. Франко Колапинто («Альпин») +0,951 (28)
10. Алекс Албон («Уильямс») +1,004 (33)
11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,029 (32)
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,092 (26)
13. Пато О’Уорд («Макларен») +1,300 (30)
14. Фредерик Вести («Мерседес») +1,309 (32)
15. Пауль Арон («Альпин») +1,482 (29)
16. Ре Хиракава («Хаас») +1,693 (27)
17. Аюму Иваса («Рейсинг Буллз») +1,773 (29)
18. Люк Браунинг («Уильямс») +1,930 (31)
19. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +1,991 (29)
20. Антонио Фуоко («Феррари») +2,474 (29)
