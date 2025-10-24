Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Антонелли – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

Леклер стал быстрейшим в 1-й практике в Мехико, Антонелли и Хюлькенберг в топ-3.

Гран-при Мехико Автодром имени братьев Родригес, Мехико 24 октября 2025 года 1-я практика 1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.18,380 (28 кругов) 2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,107 (34) 3. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,380 (27) 4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,404 (30) 5. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,536 (28) 6. Арвид Линдблад («Ред Булл») +0,617 (26) 7. Эстебан Окон («Хаас») +0,658 (28) 8. Юки Цунода («Ред Булл») +0,710 (29) 9. Франко Колапинто («Альпин») +0,951 (28) 10. Алекс Албон («Уильямс») +1,004 (33) 11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,029 (32) 12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,092 (26) 13. Пато О’Уорд («Макларен») +1,300 (30) 14. Фредерик Вести («Мерседес») +1,309 (32) 15. Пауль Арон («Альпин») +1,482 (29) 16. Ре Хиракава («Хаас») +1,693 (27) 17. Аюму Иваса («Рейсинг Буллз») +1,773 (29) 18. Люк Браунинг («Уильямс») +1,930 (31) 19. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +1,991 (29) 20. Антонио Фуоко («Феррари») +2,474 (29) 9 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций