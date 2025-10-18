  • Спортс
  Гельмут Марко: «Печально, когда Ферстаппен на поуле, а Цунода не проходит во 2-й сегмент. Надо изучить, почему Юки застрял в трафике»
Гельмут Марко: «Печально, когда Ферстаппен на поуле, а Цунода не проходит во 2-й сегмент. Надо изучить, почему Юки застрял в трафике»

Марко высказался о 18-м месте Цуноды в пятницу.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал выступление Юки Цуноды в квалификации к спринту на Гран-при США – японец не смог проехать решающую попытку в первом сегменте из-за трафика и стал 18-м.

«Надо изучить, почему он выехал из боксов так поздно и застрял в трафике. Безусловно, печально, когда один пилот [Макс Ферстаппен] на поуле, а Юки даже не проходит во второй сегмент.

Но на мой взгляд, повторюсь, была допущена стратегическая ошибка, из-за чего он не смог совершить второй круг», – заявил австриец в эфире немецкого Sky.

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
