Гельмут Марко: «Печально, когда Ферстаппен на поуле, а Цунода не проходит во 2-й сегмент. Надо изучить, почему Юки застрял в трафике»
Марко высказался о 18-м месте Цуноды в пятницу.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал выступление Юки Цуноды в квалификации к спринту на Гран-при США – японец не смог проехать решающую попытку в первом сегменте из-за трафика и стал 18-м.
«Надо изучить, почему он выехал из боксов так поздно и застрял в трафике. Безусловно, печально, когда один пилот [Макс Ферстаппен] на поуле, а Юки даже не проходит во второй сегмент.
Но на мой взгляд, повторюсь, была допущена стратегическая ошибка, из-за чего он не смог совершить второй круг», – заявил австриец в эфире немецкого Sky.
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
