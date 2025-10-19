Антонелли не дал Ферстаппену выиграть «Большой шлем» на Гран-при США

Антонелли не позволил Ферстаппену взять «Большой шлем».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен был близок к тому, чтобы взять «Большой шлем» по итогам Гран-при США.

«Большой шлем» – неофициальное достижение в рамках «Формулы-1». Для завоевания «Большого шлема» гонщик должен выиграть квалификацию, а потом победить в гонке после старта с поула, при этом лидируя от старта до финиша и установив лучшее время круга.

Ферстаппен был близок к тому, чтобы на Гран-при США выиграть «Большой шлем» в 7-й раз за карьеру. В этом случае он, по этому показателю, вышел бы на второе место в истории «Формулы-1», уступая только Джиму Кларку . Однако получить данное достижение Ферстаппену не дал пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли – который незадолго до финиша отобрал у Ферстаппена лучший круг в гонке.

