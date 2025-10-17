  • Спортс
  • Джек Кроуфорд выступит за «Астон Мартин» в первой практике перед Гран-при Мехико
Кроуфорд примет участие в тренировке «Ф-1» в Мексике.

Пилот «Ф-2» и юниор «Астон Мартин» Джек Кроуфорд заменит Ланса Стролла в первой практике перед Гран-при Мехико.

В течение сезона команды обязаны четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место юниору в практике.

«Макларен» прокатил главного гонщика США с «Ф-1» и потребовал с него $20 млн через суд
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Джек Кроуфорд
logoГран-при Мексики
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoФормула-2
