Джек Кроуфорд выступит за «Астон Мартин» в первой практике перед Гран-при Мехико

Кроуфорд примет участие в тренировке «Ф-1» в Мексике.

Пилот «Ф-2» и юниор «Астон Мартин » Джек Кроуфорд заменит Ланса Стролла в первой практике перед Гран-при Мехико.

В течение сезона команды обязаны четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место юниору в практике.

