  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Когда я начинал гоняться, отец останавливал секундомер позже. Он хотел, чтобы я считал себя более медленным»
3

Джордж Расселл: «Когда я начинал гоняться, отец останавливал секундомер позже. Он хотел, чтобы я считал себя более медленным»

Расселл рассказал, как отец готовил его к участию в гонках.

Пилот «Мерседеса» поделился историей из детства в своем эссе для портала The Players’ Tribune.

«Секундомер.

Это вполне хорошо описывает весь путь к «Ф-1» – всего один образ.

Этот чертов секундомер из 1980-х.

Когда я, будучи ребенком, начал участвовать в гонках, у нас не было дорогих экранов с данными, которые могли показать времена кругов. Поэтому мой отец использовал секундомер, чтобы засекать мое время на карте.

Я ехал так быстро, как мог. Думаю, меня подталкивал страх. Я не боялся ни карта, ни скорости, ни трассы. Нет. Я боялся секундомера. Этот секундомер был как будто моим смертельным врагом. Неважно, насколько я контролировал ситуацию, прижимался спиной к сиденью, находил идеальное сцепление, жал педаль на входе в поворот и отпускал в нужное время без заносов и замедления, сохраняя импульс на протяжении всего круга… Я смотрел на отца и понимал. Я понимал.

«Как я проехал?»

«Нет. Слабо. Давай еще раз».

Холодный, как лед. Сперва перед гоночными уик-эндами я серьезно не верил, что смогу победить. Я думал: «Конечно, я тут не самый быстрый». Но затем происходило нечто странное… Я выезжал на трассу и побеждал.

Я был в полном замешательстве. В четверг, разговаривая с отцом, я считал себя посредственностью. К субботе я держал трофей в руках.

У меня был трехлетний период, когда я выиграл практически все, что только мог.

На следующий день с отцом. Щелк.

«Нет. Давай еще раз».

У меня ушло около шести лет, чтобы понять, что происходило. Затем я наконец-то понял: мой отец намеренно останавливал секундомер позже. Он добавлял секунды к моему времени. Он хотел, чтобы я всегда считал себя более медленным, чем есть на самом деле.

Даже когда я везде побеждал, я всегда добивался прогресса. Всегда находил способ стать лучше», – рассказал Расселл.

Тото Вольфф: «Расселла часто недооценивали. Когда твой напарник – Хэмилтон, ты неизбежно получаешь меньше внимания»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Players’ Tribune
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Говорили, что у Пиастри никогда не возникало проблем с давлением – но прежде он не боролся за титул в «Ф-1»
1сегодня, 14:24
ФИА объявила тепловую угрозу на Гран-при США
сегодня, 14:12
Тото Вольфф: «Расселла часто недооценивали. Когда твой напарник – Хэмилтон, ты неизбежно получаешь меньше внимания»
5сегодня, 13:56
Макс Ферстаппен: «В Сингапуре у «Ред Булл» был сильный гоночный темп – хотим сохранить этот импульс»
сегодня, 13:42
Руководитель «Астон Мартин» о работе с Ньюи: «Прошу прощения за то, что отвлекаю его»
сегодня, 13:18
Гельмут Марко о втором пилоте «Ред Булл»: «Примем решение после Мексики»
сегодня, 12:55
Тото Вольфф о фильме «Ф-1»: «Хэмилтон сказал, что Питт слишком стар для пилота. Брэда это не впечатлило»
8сегодня, 12:31
«Альпин» представила ливрею для ближайших трех этапов – в цветах спонсора из Аргентины
3сегодня, 11:05Фото
Двигатель «Ауди» уступает «Мерседесу» 30 л.с. (it.motorsport.com)
9сегодня, 10:51
Фредерик Вассер о критике его работы в «Феррари»: «Прекрасно знал, что меня обольют дерьмом»
7сегодня, 10:37
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07