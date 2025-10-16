Джордж Расселл: «Когда я начинал гоняться, отец останавливал секундомер позже. Он хотел, чтобы я считал себя более медленным»

Расселл рассказал, как отец готовил его к участию в гонках.

Пилот «Мерседеса » поделился историей из детства в своем эссе для портала The Players’ Tribune.

«Секундомер.

Это вполне хорошо описывает весь путь к «Ф-1» – всего один образ.

Этот чертов секундомер из 1980-х.

Когда я, будучи ребенком, начал участвовать в гонках, у нас не было дорогих экранов с данными, которые могли показать времена кругов. Поэтому мой отец использовал секундомер, чтобы засекать мое время на карте.

Я ехал так быстро, как мог. Думаю, меня подталкивал страх. Я не боялся ни карта, ни скорости, ни трассы. Нет. Я боялся секундомера. Этот секундомер был как будто моим смертельным врагом. Неважно, насколько я контролировал ситуацию, прижимался спиной к сиденью, находил идеальное сцепление, жал педаль на входе в поворот и отпускал в нужное время без заносов и замедления, сохраняя импульс на протяжении всего круга… Я смотрел на отца и понимал. Я понимал.

«Как я проехал?»

«Нет. Слабо. Давай еще раз».

Холодный, как лед. Сперва перед гоночными уик-эндами я серьезно не верил, что смогу победить. Я думал: «Конечно, я тут не самый быстрый». Но затем происходило нечто странное… Я выезжал на трассу и побеждал.

Я был в полном замешательстве. В четверг, разговаривая с отцом, я считал себя посредственностью. К субботе я держал трофей в руках.

У меня был трехлетний период, когда я выиграл практически все, что только мог.

На следующий день с отцом. Щелк.

«Нет. Давай еще раз».

У меня ушло около шести лет, чтобы понять, что происходило. Затем я наконец-то понял: мой отец намеренно останавливал секундомер позже. Он добавлял секунды к моему времени. Он хотел, чтобы я всегда считал себя более медленным, чем есть на самом деле.

Даже когда я везде побеждал, я всегда добивался прогресса. Всегда находил способ стать лучше», – рассказал Расселл.

