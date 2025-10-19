MotoGP. Гран-при Австралии. Фернандес одержал первую победу в карьере, ди Джанантонио прорвался на 2-е место с 10-го, Беццекки – 3-й, Баньяя потерял 3-ю позицию в чемпионате после схода
Гонщик «Трэкхаус Рейсинг» Рауль Фернандес завоевал первый подиум и первую победу в высшем классе мотогонок.
Фабио ди Джанантонио из «ВР46» прорвался с десятой стартовой позиции на вторую, а третьим стал победитель спринта Марко Беццекки («Априлия»), несмотря на двойной штраф длинного круга – итальянец опередил пилота «Грезини» Алекса Маркеса.
Обладатель поула Фабио Куартараро из «Ямахи» финишировал лишь 11-м. Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя сошел и потерял третье место в чемпионате, пропустив вперед Беццекки.
Гран-при Австралии
Филлип-Айленд, остров Филлипа
19 октября 2025 года
Гонка
1. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») – 27 кругов
2. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +1,418
3. Марко Беццекки («Априлия») +2,410
4. Алекс Маркес («Грезини») +3,715
5. Педро Акоста («КТМ») +7,930
6. Лука Марини («Хонда») +7,970
7. Алекс Ринс («Ямаха») +10,671
8. Брэд Биндер («КТМ») +12,270
9. Энеа Бастианини («Тек 3») +14,076
10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +16,861
11. Фабио Куартараро («Ямаха») +16,965
12. Мигел Оливейра («Прамак») +17,677
13. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +17,928
14. Фермин Альдегер («Грезини») +18,413
15. Франко Морбиделли («ВР46») +27,881
16. Лоренцо Савадори («Априлия») +34,169
17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +50,043
18. Микеле Пирро («Дукати») +50,303
Сошли:
Франческо Баньяя («Дукати»)
Хоан Мир («Хонда»)
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Джек Миллер («Прамак»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 545 очков
2. Алекс Маркес – 379
3. Марко Беццекки – 282
4. Франческо Баньяя – 274
5. Педро Акоста – 233
