  • MotoGP. Гран-при Австралии. Фернандес одержал первую победу в карьере, ди Джанантонио прорвался на 2-е место с 10-го, Беццекки – 3-й, Баньяя потерял 3-ю позицию в чемпионате после схода
2

MotoGP. Гран-при Австралии. Фернандес одержал первую победу в карьере, ди Джанантонио прорвался на 2-е место с 10-го, Беццекки – 3-й, Баньяя потерял 3-ю позицию в чемпионате после схода

Фернандес одержал дебютную победу в MotoGP, Баньяя сошел на острове Филлипа.

Гонщик «Трэкхаус Рейсинг» Рауль Фернандес завоевал первый подиум и первую победу в высшем классе мотогонок.

Фабио ди Джанантонио из «ВР46» прорвался с десятой стартовой позиции на вторую, а третьим стал победитель спринта Марко Беццекки («Априлия»), несмотря на двойной штраф длинного круга – итальянец опередил пилота «Грезини» Алекса Маркеса.

Обладатель поула Фабио Куартараро из «Ямахи» финишировал лишь 11-м. Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя сошел и потерял третье место в чемпионате, пропустив вперед Беццекки.

MotoGP

Гран-при Австралии

Филлип-Айленд, остров Филлипа

19 октября 2025 года

Гонка

1. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») – 27 кругов

2. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +1,418

3. Марко Беццекки («Априлия») +2,410

4. Алекс Маркес («Грезини») +3,715

5. Педро Акоста («КТМ») +7,930

6. Лука Марини («Хонда») +7,970

7. Алекс Ринс («Ямаха») +10,671

8. Брэд Биндер («КТМ») +12,270

9. Энеа Бастианини («Тек 3») +14,076

10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +16,861

11. Фабио Куартараро («Ямаха») +16,965

12. Мигел Оливейра («Прамак») +17,677

13. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +17,928

14. Фермин Альдегер («Грезини») +18,413

15. Франко Морбиделли («ВР46») +27,881

16. Лоренцо Савадори («Априлия») +34,169

17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +50,043

18. Микеле Пирро («Дукати») +50,303

Сошли:

Франческо Баньяя («Дукати»)

Хоан Мир («Хонда»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Джек Миллер («Прамак»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 545 очков

2. Алекс Маркес – 379

3. Марко Беццекки – 282

4. Франческо Баньяя – 274

5. Педро Акоста – 233

Опубликовал: Михаил Ширяев
