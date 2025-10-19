Джордж Расселл о поуле Ферстаппена: «Ред Булл» не впервые демонстрирует такой темп на скоростных трассах»

Расселл не удивился поулу Ферстаппена в Остине.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при США , отметив, что лучшее время Макса Ферстаппена не стало для него сюрпризом.

«Мне кажется, что «Ред Булл » далеко не впервые демонстрирует столь высокий темп в квалификациях на скоростных трассах. Они выиграли поул на «Сузуке», на «Сильверстоуне», теперь в Остине.

Болид «Ред Булл», как кажется, генерирует много прижимной силы, когда его сильно прижимает к земле. Именно это мы здесь и увидели», – рассказал Расселл.

