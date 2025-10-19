Цунода заявил о помехе от Лоусона, который «всегда творит какую-то фигню», Лиам ответил: «Кто, я? Без понятия, на что жалуется Юки»

У Цуноды и Лоусона второе подряд недопонимание в Остине.

После пятничной квалификации к спринту на Гран-при США гонщик «Ред Булл » Юки Цунода отметил поведение соперника из «Рейсинг Буллз » Лиама Лоусона , который мог помешать японцу.

«Это его обычный пилотаж. Не ожидаю от него ничего другого», – заявил Юки.

Цунода также остался недоволен Лоусоном во время субботней квалификации к основной гонке.

«Лоусон намеренно меня отвлекает, замедляется как черт знает что в поворотах», – произнес пилот по радио во время второго сегмента.

После сессии Юки сказал:

«Лоусон – обычная история. Всегда делает что-то нарочно, творит какую-то фигню. Мне все равно на него».

Лиам отреагировал на высказывания коллеги:

«Кто, я? Не имею ни малейшего представления, о чем он. Даже не могу придумать, где мне нужно было находиться.

Честно говоря, без понятия, на что он жалуется. Я не особо помню, чтобы ехал впереди него в квалификации. Он явно злится».

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 6-й

Юки Цунода о прорыве с 18-го на 7-е место: «Риск стоил того»