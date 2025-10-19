  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Подготовка шин определяет нестабильность результатов чаще, чем потенциал болида»
2

Фредерик Вассер: «Подготовка шин определяет нестабильность результатов чаще, чем потенциал болида»

Вассер объяснил, как Леклер добился успеха в квалификации в Остине.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер остался доволен результатами квалификации к Гран-при США: Шарль Леклер стал третьим, Льюис Хэмилтон – пятым.

«Круги подготовки [имеют решающее значение]: иногда даже лучше проехать его в одиночестве, не обращая чрезмерного внимания на эволюцию трассы. Для нас это хорошая сессия. Подготовка перед всеми кругами была хорошей, и это принесло плоды.

Удалось извлечь гораздо больше из шин на кругах подготовки. В машине, безусловно, есть потенциал, но подготовка покрышек, доведение их до нужного рабочего окна в плане температуры и давления – ключевой аспект. Он определяет нестабильность результатов гораздо чаще, чем реальный потенциал болида», – отметил Фредерик в эфире итальянского Sky.

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 6-й

Шарль Леклер: «Третье место стало большим сюрпризом»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
logoФормула-1
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФредерик Вассер
logoШарль Леклер
Гран-при США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Подиум возможен. Для этого мне нужно обогнать Расселла»
3 минуты назад
Джордж Расселл о поуле Ферстаппена: «Ред Булл» не впервые демонстрирует такой темп на скоростных трассах»
19 минут назад
Оскар Пиастри о столкновении с Норрисом: «Это был гоночный инцидент»
329 минут назад
Цунода заявил о помехе от Лоусона, который «всегда творит какую-то фигню», Лиам ответил: «Кто, я? Без понятия, на что жалуется Юки»
131 минуту назад
Гран-при США-2025. Расписание трансляций
2540 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Феррари» улучшила подход к квалификации. Горжусь командой за открытость к переменам»
254 минуты назад
MotoGP. Гран-при Австралии. Фернандес одержал первую победу в карьере, ди Джанантонио прорвался на 2-е место с 10-го, Беццекки – 3-й, Баньяя потерял 3-ю позицию в чемпионате после схода
2сегодня, 07:04
Гран-при США-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00
4вчера, 23:08
Оскар Пиастри: «Этот уик-энд еще далеко не закончен»
14вчера, 22:59
Андреа Стелла: «В гонке «Макларен» способен воспользоваться сильными сторонами болида»
2вчера, 22:59
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07