Фредерик Вассер: «Подготовка шин определяет нестабильность результатов чаще, чем потенциал болида»

Вассер объяснил, как Леклер добился успеха в квалификации в Остине.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер остался доволен результатами квалификации к Гран-при США: Шарль Леклер стал третьим, Льюис Хэмилтон – пятым.

«Круги подготовки [имеют решающее значение]: иногда даже лучше проехать его в одиночестве, не обращая чрезмерного внимания на эволюцию трассы. Для нас это хорошая сессия. Подготовка перед всеми кругами была хорошей, и это принесло плоды.

Удалось извлечь гораздо больше из шин на кругах подготовки. В машине, безусловно, есть потенциал, но подготовка покрышек, доведение их до нужного рабочего окна в плане температуры и давления – ключевой аспект. Он определяет нестабильность результатов гораздо чаще, чем реальный потенциал болида», – отметил Фредерик в эфире итальянского Sky.

