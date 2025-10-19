Оскар Пиастри о столкновении с Норрисом: «Это был гоночный инцидент»

Пиастри считает столкновение с Норрисом гоночным инцидентом.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги спринта и квалификации к Гран-при США , прокомментировав столкновение со своим напарником Ландо Норрисом , которое закончилось для обоих гонщиков сходом в спринте.

«Я думаю, что это был гоночный инцидент. Мы с Ландо были далеко от апекса, в тот момент невозможно было видеть всю трассу.

Если бы я знал, что позади меня три машины едут в один ряд и пытаются войти в поворот, то я бы, наверное, действовать чуть-чуть иначе. Но гонщик должен доверять своим инстинктам, что я и сделал.

В квалификации я не допускал каких-то откровенных ошибок, просто мне, по ощущениям, не удалось поймать оптимальный ритм. И мы постараемся выяснить причины этого.

Макс Ферстаппен был быстр на протяжении всего уик-энда – посмотрим, проявится ли это и в гонке. Но мы пока не знаем, какого результата сможем добиться сами.

В любом случае, у нас должны быть шансы отыграться, за счет той же стратегии. К тому же на этой трассе вполне возможно обгонять, так что посмотрим, что мы сможем сделать. Гоночный уик-энд еще далек от завершения», – рассказал Пиастри.

