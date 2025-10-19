3

Оскар Пиастри о столкновении с Норрисом: «Это был гоночный инцидент»

Пиастри считает столкновение с Норрисом гоночным инцидентом.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги спринта и квалификации к Гран-при США, прокомментировав столкновение со своим напарником Ландо Норрисом, которое закончилось для обоих гонщиков сходом в спринте.

«Я думаю, что это был гоночный инцидент. Мы с Ландо были далеко от апекса, в тот момент невозможно было видеть всю трассу.

Если бы я знал, что позади меня три машины едут в один ряд и пытаются войти в поворот, то я бы, наверное, действовать чуть-чуть иначе. Но гонщик должен доверять своим инстинктам, что я и сделал.

В квалификации я не допускал каких-то откровенных ошибок, просто мне, по ощущениям, не удалось поймать оптимальный ритм. И мы постараемся выяснить причины этого.

Макс Ферстаппен был быстр на протяжении всего уик-энда – посмотрим, проявится ли это и в гонке. Но мы пока не знаем, какого результата сможем добиться сами.

В любом случае, у нас должны быть шансы отыграться, за счет той же стратегии. К тому же на этой трассе вполне возможно обгонять, так что посмотрим, что мы сможем сделать. Гоночный уик-энд еще далек от завершения», – рассказал Пиастри.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
Гран-при США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Подиум возможен. Для этого мне нужно обогнать Расселла»
1 минуту назад
Джордж Расселл о поуле Ферстаппена: «Ред Булл» не впервые демонстрирует такой темп на скоростных трассах»
17 минут назад
Цунода заявил о помехе от Лоусона, который «всегда творит какую-то фигню», Лиам ответил: «Кто, я? Без понятия, на что жалуется Юки»
29 минут назад
Гран-при США-2025. Расписание трансляций
2538 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Феррари» улучшила подход к квалификации. Горжусь командой за открытость к переменам»
252 минуты назад
Фредерик Вассер: «Подготовка шин определяет нестабильность результатов чаще, чем потенциал болида»
2сегодня, 07:28
MotoGP. Гран-при Австралии. Фернандес одержал первую победу в карьере, ди Джанантонио прорвался на 2-е место с 10-го, Беццекки – 3-й, Баньяя потерял 3-ю позицию в чемпионате после схода
2сегодня, 07:04
Гран-при США-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00
4вчера, 23:08
Оскар Пиастри: «Этот уик-энд еще далеко не закончен»
13вчера, 22:59
Андреа Стелла: «В гонке «Макларен» способен воспользоваться сильными сторонами болида»
2вчера, 22:59
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07