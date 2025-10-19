Льюис Хэмилтон: «Феррари» улучшила подход к квалификации. Горжусь командой за открытость к переменам»

Хэмилтон похвалил «Феррари» за открытость к предложениям.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон стал пятым по итогам квалификации к Гран-при США.

«Перед квалификацией мы улучшили некоторые вещи, если говорить о подходе. Попробовали кое-что другое, и это сработало очень хорошо. По-настоящему горжусь командой за то, что она открыта и готова к переменам.

[Изменения] касаются того, как мы проводим сессию, как общаемся. Дело в спокойствии, в выборе момента для выезда, в температуре шин и тому подобных аспектах. Мы реализовали все эти вещи гораздо лучше.

В начале сессии была огромная недостаточная поворачиваемость, и фактически я пытался это устранить. Я добавил восемь отверстий в переднем антикрыле или что-то в таком духе. И антикрыло было готово лишь к заключительному кругу, хотя для уверенности в болиде тебе необходима первая попытка.

Я определенно лучше понял, как располагать машину. В целом я вполне доволен ходом уик-энда», – произнес семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 6-й