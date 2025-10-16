Тото Вольфф: «Расселла часто недооценивали. Когда твой напарник – Хэмилтон, ты неизбежно получаешь меньше внимания»

Вольфф заявил, что Расселл незаслуженно получал мало внимания в медиа.

Руководитель «Мерседеса » Тото Вольфф считает, что в последние годы Джордж Расселл получал недостаточно признания со стороны общественности.

Недавно «Мерседес» объявил о продлении контракта с британским пилотом после долгих переговоров.

«Его часто недооценивали. Возможно, из-за его довольно замкнутого характера. Когда твой напарник – Льюис Хэмилтон , ты неизбежно получаешь меньше внимания. Если бы Джордж перенял стиль одежды Льюиса, его бы чаще фотографировали – но это просто не в его стиле», – отметил Вольфф.

