Тото Вольфф: «Расселла часто недооценивали. Когда твой напарник – Хэмилтон, ты неизбежно получаешь меньше внимания»
Вольфф заявил, что Расселл незаслуженно получал мало внимания в медиа.
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что в последние годы Джордж Расселл получал недостаточно признания со стороны общественности.
Недавно «Мерседес» объявил о продлении контракта с британским пилотом после долгих переговоров.
«Его часто недооценивали. Возможно, из-за его довольно замкнутого характера. Когда твой напарник – Льюис Хэмилтон, ты неизбежно получаешь меньше внимания. Если бы Джордж перенял стиль одежды Льюиса, его бы чаще фотографировали – но это просто не в его стиле», – отметил Вольфф.
Тото Вольфф о фильме «Ф-1»: «Хэмилтон сказал, что Питт слишком стар для пилота. Брэда это не впечатлило»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости