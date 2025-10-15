  • Спортс
13

Расселл попросил Кравица задать уточняющий вопрос, чтобы ответить Ферстаппену. Макс послал Джорджа ## ### в 2024-м после скандала со штрафом

Кравиц рассказал, как Расселл попросил его помочь в борьбе с Ферстаппеном.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился историей о скандале между пилотами «Мерседеса» и «Ред Булл» Джорджем Расселлом и Максом Ферстаппеном в 2024 году.

На Гран-при Катара Ферстаппен обвинил соперника в том, что тот подстроил его штраф, и предложил Расселлу «пойти ## ###».

«На мой взгляд, все это довольно иронично, так как в субботу вечером он сказал, что намеренно врежется в меня и «приложит меня ###### башкой об стену», – отреагировал британец.

На следующем этапе в Абу-Даби Расселл высказался подробнее:

«Человек просто назвал меня двуличным ублюдком. У него есть право на свое мнение, но говорить такое публично, поливать меня публично – повторюсь, я с таким не смирюсь и покажу людям, какова реальность.

Он выжимает из себя абсолютный максимум неделю за неделей, и в 95 процентах случаев это невероятное зрелище. И я уважаю его за эти 95 процентов. Но случались инциденты, которые оставались без наказания. Может, поэтому он думает, что ему сойдет с рук убийство».

Журналист в своей книге Notes from the Pitlane («Заметки с пит-лейн») сообщил, как пилот «Мерседеса» начал второй виток конфликта в Абу-Даби, на последнем Гран-при сезона.

«Через неделю после Катара, когда Расселл прибыл на трассу в Абу-Даби, он вовсе не был намерен спускать ситуацию с Ферстаппеном на тормозах.

Я провел весь день, интервьюируя пилотов, но громких историй не было. За минуту до своего слота уверенно подошел Джордж: «Обязательно задай мне уточняющий вопрос».

«О чем ты?» – спросил я.

«Я собираюсь ответить Максу. С меня хватит его выпадов в прессе – пора вывести его на чистую воду и назвать вещи своими именами. Хватит этих запугиваний. Знаю, ты должен задать только один вопрос, но неважно – я отвечу на столько, сколько захочешь».

Я проверил, надет ли микрофон для [сериала] Drive to Survive, но до этого спросил, абсолютно ли он уверен в том, что хочет эскалировать эту историю – фактически историю уходящего года – и начать новую битву с Максом, победить в которой всегда непросто. Он сказал, что уверен, и начал говорить», – написал Кравиц.

Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»

Джордж Расселл: «Ферстаппен назвал меня двуличным ублюдком – я не смирюсь. Макс думает, что ему сойдет с рук убийство, он громил свою команду»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
