Фредерик Вассер об адаптации Хэмилтона: «Это как приготовление майонеза, все должно схватиться»

Вассер привел французскую метафору с майонезом, рассуждая о Хэмилтоне.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о том, как в новой команде осваивается Льюис Хэмилтон .

«Льюис пришел с огромными ожиданиями, мотивацией и так далее. Думаю, с Льюисом поначалу… по-французски мы говорим «tout neuf» – все кажется идеальным и новым. Надо успокоиться. Какие-то вещи лучше делает «Мерседес», другие – мы.

Я бы сказал, где-то в Барселоне он начал выступать сильно. Он все сильнее встраивается в структуру команды, а команда все сильнее адаптируется к нему. Это как приготовление майонеза, все должно схватиться. Нам нужно прибавлять шаг за шагом.

Я знаю, что могу доверять ему, а он знает, что может доверять мне – это важно. Он знает, что я полностью сосредоточен на выступлениях команды», – заявил Фредерик.

