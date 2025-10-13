  • Спортс
  • Валттери Боттас: «Из нас с Пересом получится хорошая команда. Серхио классный»
0

Валттери Боттас: «Из нас с Пересом получится хорошая команда. Серхио классный»

Боттас уверен, что сработается с Пересом в «Кадиллаке».

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от выступлений вместе с Серхио Пересом за «Кадиллак» в следующем сезоне.

«Думаю, он так же взволнован, как и я, и с нетерпением ждет этого.  Его год прошел не так, как мой. Думаю, он явно реже путешествовал. Провел время с семьей, что порой приятно, немного отдохнул. Но он с нетерпением ждет возвращения на трассу.

Думаю, мы хорошо сработаемся. Из нас получится хорошая команда. Как напарники мы сможем поставить команду на первое место – именно это ей нужно в первые годы.

Он всегда был любезен со мной. Я всегда уважал его. Он классный. Кажется, с ним очень приятно работать – со мной тоже. Так что все должно быть в порядке.

Думаю, для нас главное – работать сообща и помогать команде развиваться, не тратить слишком много времени на борьбу друг с другом. По-моему, именно это приоритет, мы оба понимаем это. Но опять же, будем надеяться, что мы будем близки по темпу. Это поможет нам обоим стать лучше. Было бы здорово», – сказал Боттас.  

Валттери Боттас: «Хэмилтон долгое время был лидером «Мерседеса» – после такого нелегко перейти в другую команду»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Кадиллак
Валттери Боттас
Серхио Перес
Мерседес
Формула-1
