Валттери Боттас: «Из нас с Пересом получится хорошая команда. Серхио классный»

Боттас уверен, что сработается с Пересом в «Кадиллаке».

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от выступлений вместе с Серхио Пересом за «Кадиллак » в следующем сезоне.

«Думаю, он так же взволнован, как и я, и с нетерпением ждет этого. Его год прошел не так, как мой. Думаю, он явно реже путешествовал. Провел время с семьей, что порой приятно, немного отдохнул. Но он с нетерпением ждет возвращения на трассу.

Думаю, мы хорошо сработаемся. Из нас получится хорошая команда. Как напарники мы сможем поставить команду на первое место – именно это ей нужно в первые годы.

Он всегда был любезен со мной. Я всегда уважал его. Он классный. Кажется, с ним очень приятно работать – со мной тоже. Так что все должно быть в порядке.

Думаю, для нас главное – работать сообща и помогать команде развиваться, не тратить слишком много времени на борьбу друг с другом. По-моему, именно это приоритет, мы оба понимаем это. Но опять же, будем надеяться, что мы будем близки по темпу. Это поможет нам обоим стать лучше. Было бы здорово», – сказал Боттас.

