Фернандо Алонсо: «Думаю, пилоты с возрастом становятся только лучше»

Алонсо заявил, что возраст не мешает ему выступать в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » отметил, что возраст не повлиял на уровень его выступлений в «Формуле-1».

«Думаю, пилоты со временем становятся только лучше. Проблема в том, что с возрастом многие теряют мотивацию. Ты начинаешь терять эту жажду тренироваться каждый день, приезжать на базу, запрыгивать в болид и выкладываться на полную.

И на данный момент меня это не коснулось. Думаю, это единственная возможная проблема. Мне не кажется, что с возрастом пилот становится медленнее, если только не возникают проблемы с рефлексами или зрением или он не выкладывается на все сто процентов.

На данный момент со мной ничего такого не произошло», – сказал Алонсо.

