Стефано Доменикали о самом трудном решении в жизни: «Уход из «Феррари» в 2014-м»

Доменикали рассказал, какое решение оказалось для него самым трудным.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали отметил, что труднее всего в жизни ему дался уход с поста шефа «Феррари » в апреле 2014-го.

В октябре того же года итальянец перешел в «Ауди», а позже возглавил комиссию ФИА по «формульным» сериям.

«С профессиональной точки зрения самым трудным и в то же время, возможно, будет странно так сказать, самым простым решением был мой уход из «Феррари» в 2014-м.

По многим причинам это было подходящее время, ведь когда у тебя есть определенные обязательства, нужно взять их на себя, даже если при некотором контексте ты можешь найти себе оправдание. Это был один из сложнейших и легчайших моментов.

Спустя 23 года я окончил учебу в университете. Для меня «Феррари» отражает 23 года моей жизни, в течение которых я успел сделать все: я выигрывал, проигрывал и рос как мужчина – а это не мелочь», – сказал Доменикали.

