  • Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Ферстаппен запомнил инцидент в Сингапуре. Норрису лучше посматривать по сторонам»
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Ферстаппен запомнил инцидент в Сингапуре. Норрису лучше посматривать по сторонам»

Дорнбос предупредил Норриса о возможном ответе Ферстаппена.

Бывший пилот «Ф-1» Роберт Дорнбос прокомментировал инцидент между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом в квалификации к Гран-при Сингапура.

Во время финальной попытки Ферстаппен наткнулся на Норриса в последних поворотах. Хотя прямой блокировки не было, пилот «Ред Булл» посчитал, что круг был испорчен из-за попадания в грязный воздух.

«Они хорошие друзья и умеют разделять работу и личные отношения. Не думаю, что из Сингапура они улетели на одном самолете, но все же. В Монако они видятся и продолжают разделять личную жизнь и работу.

Если говорить о рабочей стороне вопроса, то в субботу Ландо медленно ехал после своего квалификационного круга, Макс был последним, кто должен был пересечь финишную черту, чтобы завершить свою попытку в третьем сегменте. Затем Ландо оказался впереди в двух секундах – и тут все сводится к грязному воздуху.

Если позади другой машины возникнет грязный воздух, то вы почувствуете это. У вас убавится прижимная сила, а это значит, что вас ждет блокировка при торможении. А в квалификации все решают десятые, может, даже сотые.

Макс тут же почувствовал эффект. Он сказал: «Хорошо, это Ландо. Он сделал это намеренно, я запомню это». Он сказал, что запомнит. Это значит, что в следующей квалификации Ландо лучше посматривать по сторонам», – сказал Дорнбос.  

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Гран-при Сингапура
Роберт Дорнбос
