Шарль Леклер об оставшихся гонках в 2025-м: «По сравнению с прошлым сезоном «Феррари» в совсем другом положении»

Леклер оценил шансы «Феррари» на хорошие результаты в конце сезона-2025.

Пилот «Феррари» полагает, что Скудерии вряд ли удастся сильно выступить в конце сезона, как это было в 2024-м.

«Думаю, по сравнению с прошлым годом мы в совсем другом положении. Однако самый простой путь – продолжить стараться. По моим ощущениям, «Мерседес» очень быстр, когда прохладно, а мы, судя по всему, сильнее, когда тепло.

Говоря о следующих гонках, я надеюсь, что там будет очень тепло – настолько, чтобы у нас появилось преимущество. Мне кажется, это влияет на темп сильнее любой конфигурации трассы. Такова ситуация – посмотрим, как все сложится», – сказал Леклер.

