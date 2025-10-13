Лиам Лоусон о том, останется ли в «Ф-1»: «Хотел бы узнать обо всем уже завтра»

Лоусон высказался о своем будущем в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз» хочет, чтобы вопрос с его будущим в «Ф-1» разрешился как можно скорее.

При этом новозеландец выразил надежду после Гран-при Сингапура, что сумеет хорошо выступить в оставшихся гонках сезона, которые знакомы ему по 2024 году: тогда Лоусон заменил Даниэля Риккардо как раз после этапа на трассе «Марина-Бэй».

«Честно говоря, я бы хотел узнать обо всем уже завтра. Но, очевидно, для этой команды нормально сохранять некое напряжение. Такова ситуация на данный момент. Я знаю, что все, что могу контролировать, – это мой темп. Так что пока не получу ответ [касательно своего будущего в «Ф-1»], сфокусируюсь на этом.

Впереди несколько очень классных, уникальных и фантастических гонок. После завершения целого цикла я вернулся на трассы, где уже выступал, что здорово. Это моя любимая часть сезона, так что я бы сказал, что сконцентрирован на ней больше, чем на чем-либо еще», – отметил Лоусон.

