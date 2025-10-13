0

Близкие к «Феррари» источники не верят слухам об интересе к Хорнеру (Marca)

В «Феррари» не интересуются Хорнером, сообщает Marca.

На днях издание F1-Insider опубликовало информацию о том, что президент «Феррари» Джон Элканн всерьез рассматривает замену руководителя Скудерии Фредерика Вассера на бывшего шефа «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Тем не менее испанская газета Marca говорит о другом: по ее данным, медиа, наиболее тесно связанные с «Феррари», не доверяют слухам об интересе к Хорнеру. В то же время издание подчеркивает, что эти же источники распускали слухи о возможной отставке Вассера во время Гран-при Канады.

«Феррари» заинтересована в экс-руководителе «Ред Булл» Хорнере (F1-Insider)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Marca
logoРед Булл
logoФормула-1
logoФредерик Вассер
logoФеррари
возможные переходы
logoКристиан Хорнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер об оставшихся гонках в 2025-м: «По сравнению с прошлым сезоном «Феррари» в совсем другом положении»
3 минуты назад
Юки Цунода: «Все еще пытаюсь понять, какие настройки использует Ферстаппен»
2сегодня, 06:00
Стефано Доменикали о самом трудном решении в жизни: «Уход из «Феррари» в 2014-м»
сегодня, 05:34
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Ферстаппен запомнил инцидент в Сингапуре. Норрису лучше посматривать по сторонам»
4сегодня, 04:59
Ланс Стролл: «Благодаря поражениям больше узнаю о себе и расту как личность и пилот»
4сегодня, 04:31
Гюнтер Штайнер: «Норрис должен благодарить меня! Иначе его бы заставили поменять поврежденное переднее антикрыло»
1вчера, 19:54
Сьюзи Вольфф рассказала, как в 2007-м в ее номер пытался вломиться «один из самых могущественных мужчин в «Ф-1» после вечеринки в 2 часа ночи
16вчера, 19:25
Юки Цунода о скрытом таланте: «Обоняние. Я чувствителен, когда портят воздух, но и сам часто это делаю»
8вчера, 18:49
«Ф-1» о критике от Алонсо и Сайнса: «Мы никогда не жертвуем борьбой на трассе и прекрасно справляемся с крайне сложными ситуациями»
7вчера, 18:20
Журналист Барретто: «У Расселла не будет недостатка в предложениях на 2027-й с такой формой в случае разрыва с «Мерседесом»
5вчера, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13