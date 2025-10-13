Близкие к «Феррари» источники не верят слухам об интересе к Хорнеру (Marca)

В «Феррари» не интересуются Хорнером, сообщает Marca.

На днях издание F1-Insider опубликовало информацию о том, что президент «Феррари» Джон Элканн всерьез рассматривает замену руководителя Скудерии Фредерика Вассера на бывшего шефа «Ред Булл» Кристиана Хорнера .

Тем не менее испанская газета Marca говорит о другом: по ее данным, медиа, наиболее тесно связанные с «Феррари», не доверяют слухам об интересе к Хорнеру. В то же время издание подчеркивает, что эти же источники распускали слухи о возможной отставке Вассера во время Гран-при Канады.

