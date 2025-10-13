  • Спортс
  • Фредерик Вассер о командной тактике «Макларена»: «Здесь нет никакой драмы – в этих «правилах манго» или как их там»
Фредерик Вассер о командной тактике «Макларена»: «Здесь нет никакой драмы – в этих «правилах манго» или как их там»

Вассер пошутил о командной тактике «Макларена».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о том, как «Макларену» приходится регулировать борьбу за титул между напарниками Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

В команде из Уокинга используют так называемые «правила папайя», которые дают пилотам равные возможности. 

«Нам всем приходится разбираться с собственными проблемами. [В «Феррари» не против решать вопрос с пилотами], когда они на первом и втором месте в чемпионате.

Здесь нет никакой драмы – в этих «правилах манго» или как их там. Они просто занимаются свой работой», – сказал Вассер.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
