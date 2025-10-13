Фредерик Вассер о командной тактике «Макларена»: «Здесь нет никакой драмы – в этих «правилах манго» или как их там»
Вассер пошутил о командной тактике «Макларена».
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о том, как «Макларену» приходится регулировать борьбу за титул между напарниками Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.
В команде из Уокинга используют так называемые «правила папайя», которые дают пилотам равные возможности.
«Нам всем приходится разбираться с собственными проблемами. [В «Феррари» не против решать вопрос с пилотами], когда они на первом и втором месте в чемпионате.
Здесь нет никакой драмы – в этих «правилах манго» или как их там. Они просто занимаются свой работой», – сказал Вассер.
13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
