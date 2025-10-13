Фредерик Вассер о командной тактике «Макларена»: «Здесь нет никакой драмы – в этих «правилах манго» или как их там»

Вассер пошутил о командной тактике «Макларена».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о том, как «Макларену » приходится регулировать борьбу за титул между напарниками Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

В команде из Уокинга используют так называемые «правила папайя», которые дают пилотам равные возможности.

«Нам всем приходится разбираться с собственными проблемами. [В «Феррари » не против решать вопрос с пилотами], когда они на первом и втором месте в чемпионате.

Здесь нет никакой драмы – в этих «правилах манго» или как их там. Они просто занимаются свой работой», – сказал Вассер.

