Хэмилтон отправил новый отчет «Феррари», призывая пересмотреть методы и процессы (Corriere)

Хэмилтон настаивает на изменениях в «Феррари».

Издание Corriere della Sera поделилось информацией о действиях Льюиса Хэмилтона .

Итальянское СМИ отмечает «систематические» оправдания и перекладывание ответственности (зачастую – на гонщиков) не только со стороны руководителя «Феррари» Фредерика Вассера , но и других членов команды.

«Что-то в связке «Маранелло-трасса» не работает, подчеркивает Хэмилтон», – говорится в статье.

Семикратный чемпион «Формулы-1», как сообщается, отправил новый отчет руководству. Британец настаивает на том, что Скудерии необходимо пересмотреть методы и процессы.

В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга

Шарль Леклер: «Когда речь заходит о «Феррари», то цель – 1-е место, а не борьба за 2-е, 3-е или 4-е в Кубке конструкторов»