Льюис Хэмилтон: «Всегда восхищался Вассером. Его волнует скорость машины – это сильная сторона Фреда»

Хэмилтон рассказал, чем хорош Вассер.

Пилот «Феррари» ответил на вопрос, изменился ли нынешний руководитель Скудерии Фредерик Вассер за последние годы.

Хэмилтон уже выступал под началом француза в 2006 году в GP2 (сейчас это «Формула-2»).

«Точно не Фред! Фред все еще носит некоторую одежду с того времени. Он точно такой же, каким был раньше. Все точно так же.

Я всегда очень восхищался им, когда выступал в младших категориях, – тем, как он управлял командой. Он прямолинеен, очень серьезный соперник. Я всегда восхищался им.

Я пришел из немного других команд, где концентрировались на том, на что они тратят деньги. Фред другой. Он думал только об аэродинамике и темпе. Сегодня он такой же. Его заботит скорость машины. Думаю, это его сильная сторона», – сказал Хэмилтон.    

Льюис Хэмилтон: «Поддержка со стороны Вассера невероятна. «Феррари» становится все сильнее»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: f1i.com
