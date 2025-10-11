  • Спортс
  • Шарль Леклер о новом регламенте: «Ближайшие годы будут очень важны для моей карьеры»
1

Шарль Леклер о новом регламенте: «Ближайшие годы будут очень важны для моей карьеры»

Леклер назвал первые годы нового регламента очень важными для своей карьеры.

Пилот «Феррари» рассказал, что очень серьезно относится к новому регламенту, который вступит в силу с 2026 года.

«Сейчас идут годы, когда я чувствую себя наилучшим образом. Я пока не думаю о завершении карьеры, и мне не кажется, что ее конец близок. Я все еще довольно молод, но ближайшие годы будут очень важны. Так же будет очень важно хорошо начать следующий сезон.

Я благодарен за то, что выступаю за «Феррари», команду, которую я всегда любил. Я бы хотел, чтобы мы побеждали чаще – но в остальном я очень счастлив. Это невероятно мотивирует меня изменить ситуацию и вернуть «Феррари» к победам. К сожалению, пока самые большие шаги впереди сделал «Макларен», – сказал Леклер.

Леклер ведет переговоры с другими командами о возможном переходе в 2027-м (CdS)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoФеррари
