Гюнтер Штайнер: «Не думаю, что «Хаас» будет платить Хорнеру столько же, сколько «Ред Булл»

Штайнер усомнился в возможности перехода Хорнера в «Хаас».

Бывший руководитель «Хааса » прокомментировал переговоры экс-шефа «Ред Булл» Кристиана Хорнера с американской командой.

В Сингапуре нынешний руководитель «Хааса» Аяо Комацу подтвердил, что общение с Хорнером действительно было, однако далеко оно не продвинулось.

«Мы все знаем, как много зарабатывал Кристиан [в «Ред Булл »]. Не думаю, что «Хаас» будет платит ему столько же. Это во-первых. Хотел бы я, чтобы мне платили столько же – но такого не было.

По-моему, Аяо сказал, что у них были переговоры. Так что, думаю, они и вправду разговаривали, иначе Комацу не сказал бы так.

Но Кристиан пришел из «Ред Булл» – команды с, я бы сказал, самой большой инфраструктурой в «Формуле-1». У них теперь собственные двигатели. Можно сказать, что «Ауди» такая же, но «Ауди» довольно молодая команда по сравнению с «Ред Булл». Это совершенно разные вещи.

Очевидно, Кристиан пришел туда [к «Хаасу»] не для участия в «Ф-1». Полагаю, слухи об их переговорах всплыли просто потому, что он поговорил с кем-то из команды. Настолько быстро расползаются слухи в «Формуле-1». Ты с кем-то поговорил, а это уже стало фактом», – сказал Штайнер.

