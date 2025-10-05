Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Сингапура
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 336 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») – 314
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 273
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 237
5. Шарль Леклер («Феррари») – 173
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 127
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 88
8. Алекс Албон («Уильямс») – 70
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 39
10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 34
12. Карлос Сайнс («Уильямс») – 32
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 30
15. Эстебан Окон («Хаас») – 28
16. Пьер Гасли («Альпин») – 20
17. Юки Цунода («Ред Булл») – 20
18. Габриэл Бортолето («Заубер») – 18
19. Оливер Бермэн («Хаас») – 18
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 650 очков
2. «Мерседес» – 325
3. «Феррари» – 300
4. «Ред Булл» – 290
5. «Уильямс» – 102
6. «Рейсинг Буллз» – 72
7. «Астон Мартин» – 66
8. «Заубер» – 55
9. «Хаас» – 46
10. «Альпин» – 20
«Макларен» завоевал Кубок конструкторов 2025 года
Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й, Пиастри – 4-й