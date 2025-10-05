  • Спортс
17

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Сингапура

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 336 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») – 314

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 273

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 237

5. Шарль Леклер («Феррари») – 173

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 127

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 88

8. Алекс Албон («Уильямс») – 70

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 39

10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 34

12. Карлос Сайнс («Уильямс») – 32

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 30

15. Эстебан Окон («Хаас») – 28

16. Пьер Гасли («Альпин») – 20

17. Юки Цунода («Ред Булл») – 20

18. Габриэл Бортолето («Заубер») – 18

19. Оливер Бермэн («Хаас») – 18

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 650 очков

2. «Мерседес» – 325

3. «Феррари» – 300

4. «Ред Булл» – 290

5. «Уильямс» – 102

6. «Рейсинг Буллз» – 72

7. «Астон Мартин» – 66

8. «Заубер» – 55

9. «Хаас» – 46

10. «Альпин» – 20

«Макларен» завоевал Кубок конструкторов 2025 года

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й, Пиастри – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
