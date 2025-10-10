Хуан-Пабло Монтойя: «Расселл демонстрирует, что «Мерседесу» не нужен Ферстаппен»

Монтойя предположил, что Расселл сравняется с Ферстаппеном.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сравнил победителя Гран-при Сингапура Джорджа Расселла из «Мерседеса» с лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

Контракт британского гонщика с немецкой командой истекает в конце года.

«Не знаю, о чем думает Тото [Вольфф ]. Джордж демонстрирует, что команде не нужен Макс – у нее уже есть Расселл, который в будущем сможет стать столь же сильным пилотом.

Это показывает лишь то, что необходимо гарантировать будущее Расселла. Его выступления вынуждают «Мерседес» заявить: «Что ж, нам придется дать ему то, чего он хочет».

В этом году он выиграл две гонки с машиной, которая в теории не имела шансов на победу», – подчеркнул эксперт в подкасте MontoyAS.

