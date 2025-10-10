  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ральф Шумахер: «Есть слух, что Расселл больше не хочет, чтобы Вольфф был его консультантом»
0

Ральф Шумахер: «Есть слух, что Расселл больше не хочет, чтобы Вольфф был его консультантом»

Ральф Шумахер сообщил, что Расселл откажется от услуг Вольффа как консультанта.

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер поделился слухами о ходе переговоров в «Мерседесе» насчет нового контракта Джорджа Расселла.

По словам немца, пилот откажется от услуг руководителя команды Тото Вольффа как его консультанта. Вольфф исполнял эту роль, поскольку Расселл входил в молодежную программу «Мерседеса». У британца есть и личный менеджер – Гарри Соден.

«Вы помните, как в последний момент Тото Вольфф отменил интервью с нами после квалификации [в Сингапуре]. Я подозреваю, что они с Расселлом недовольны.

В воскресенье Тото признал, что оба пилота точно останутся в «Мерседесе». Это значит, что в субботу они занимались не переговорами, ведь Джордж Расселл тогда был не в настроении.

Думаю, они многое обсудили и достигли соглашения в субботу. Так мне кажется, ведь иначе Тото Вольфф не стоял бы перед камерой.

Есть слух, что Расселл больше не хочет, чтобы Тото был его консультантом. Как пилоту ему было крайне неприятно из-за публичного заигрывания с Максом Ферстаппеном – это его оттолкнуло от команды.  

Уверен, между ними возникло напряжение – особенно при таких условиях», – сказал эксперт.

Расселл – лидер «Мерседеса» в «Ф-1» без альтернатив, но тянет с контрактом. Почему?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoРальф Шумахер
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoТото Вольфф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Йос Ферстаппен: «Ни за что не хотел бы выступать штурманом – даже с Максом»
13 минут назад
MotoGP. Травмированного Марка Маркеса заменит Пирро на Гран-при Австралии
141 минуту назад
Алекс Палоу согласился бы покинуть «Индикар» ради роли резервиста в «Ф-1»: «Это была моя мечта»
47 минут назад
Изак Аджар: «Хэмилтон никогда не выигрывал титулы за счет грязной борьбы»
8сегодня, 12:04
Главный инженер «Ред Булл»: «В Сингапуре было последнее обновление болида в 2025-м»
3сегодня, 11:55
Кубок конструкторов 1988-го – лучший в истории «Макларена» по версии сайта «Ф-1», 2025-го – 3-й, 2024-го – 6-й
сегодня, 11:31
Фернандо Алонсо: «Возможно, удастся заработать очки еще в двух-трех гонках»
1сегодня, 11:26
Маттиа Бинотто: «Ауди» и «Феррари» отличаются как день и ночь»
3сегодня, 10:57
Габриэл Бортолето: «Возможно, однажды поучаствую в «Инди-500»
сегодня, 10:27
Кандидатка в президенты ФИА Виллар: «Текущая избирательная процедура вызывает опасения насчет соответствия уставу»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13