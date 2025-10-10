Ральф Шумахер: «Есть слух, что Расселл больше не хочет, чтобы Вольфф был его консультантом»

Ральф Шумахер сообщил, что Расселл откажется от услуг Вольффа как консультанта.

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер поделился слухами о ходе переговоров в «Мерседесе» насчет нового контракта Джорджа Расселла .

По словам немца, пилот откажется от услуг руководителя команды Тото Вольффа как его консультанта. Вольфф исполнял эту роль, поскольку Расселл входил в молодежную программу «Мерседеса». У британца есть и личный менеджер – Гарри Соден.

«Вы помните, как в последний момент Тото Вольфф отменил интервью с нами после квалификации [в Сингапуре]. Я подозреваю, что они с Расселлом недовольны.

В воскресенье Тото признал, что оба пилота точно останутся в «Мерседесе ». Это значит, что в субботу они занимались не переговорами, ведь Джордж Расселл тогда был не в настроении.

Думаю, они многое обсудили и достигли соглашения в субботу. Так мне кажется, ведь иначе Тото Вольфф не стоял бы перед камерой.

Есть слух, что Расселл больше не хочет, чтобы Тото был его консультантом. Как пилоту ему было крайне неприятно из-за публичного заигрывания с Максом Ферстаппеном – это его оттолкнуло от команды.

Уверен, между ними возникло напряжение – особенно при таких условиях», – сказал эксперт.

