Йос Ферстаппен: «Ни за что не хотел бы выступать штурманом – даже с Максом»
Ферстаппен-старший сообщил, что не станет штурманом Макса в ралли.
Экс-пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен, ныне выступающий в раллийных соревнованиях, похвалил штурманов за смелость. Сам нидерландец не решился бы на такую роль – даже в паре с сыном, звездой «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Когда я просыпаюсь, то каждый день молюсь Деве Марии. Гонщик берет на себя риски, но, откровенно говоря, штурман должен быть даже более смелым.
Лично я ни за что не хотел бы сидеть рядом с кем-либо – даже с Максом», – заявил победитель чемпионата Бельгии по ралли.
Йос Ферстаппен выиграл чемпионат Бельгии по ралли
Гельмут Марко: «Если Ферстаппен уйдет из «Ф-1», то сможет проехать «24 часа Ле-Мана» с отцом Йосом»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
