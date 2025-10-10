MotoGP. Травмированного Марка Маркеса заменит Пирро на Гран-при Австралии
«Дукати» выбрала замену для выбывшего Маркеса.
Команда MotoGP «Дукати» сообщила, что тест-пилот Микеле Пирро выступит на Гран-при Австралии.
Пирро займет место чемпиона Марка Маркеса, который пропустит минимум два этапа из-за травмы, полученной на Гран-при Индонезии.
MotoGP. Марк Маркес из-за травмы пропустит два ближайших Гран-при – в Австралии и Малайзии
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
