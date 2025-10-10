  • Спортс
  • Алекс Палоу согласился бы покинуть «Индикар» ради роли резервиста в «Ф-1»: «Это была моя мечта»
Алекс Палоу согласился бы покинуть «Индикар» ради роли резервиста в «Ф-1»: «Это была моя мечта»

Палоу заявил, что был готов покинуть «Индикар» ради роли резервиста в «Ф-1».

Четырехкратный чемпион «Индикара» и пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу сказал в суде, что был готов пожертвовать местом в «Индикаре» ради роли резервного пилота в «Формуле-1».

В 2022-м испанец присоединился к программе «Макларена», за который должен был дебютировать в «Индикаре» в 2024 году. Однако в 2023-м Палоу разорвал контракт и остался в «Чип Гэнасси». Теперь в Уокинге требуют у гонщика 20 миллионов долларов за нарушение условий контракта – в Лондоне проходит суд по этому делу.

Заговорив о контракте, который был рассчитан на период с 2024 по 2026 год и имел опцию продления еще на сезон, адвокат пилота Ник Де Марко задал ему вопрос:

«Вы могли отказаться от продления контракта при условии, что в 2027-м не будете выступать за другую команду в «Индикаре». Если бы вы остались в «Макларене», что бы вы сделали в случае реализации данного условия?»

«В тот момент я считал, что мог не участвовать в «Индикаре», но все равно попытаться получить роль резервного пилота в другой команде «Формулы-1» – именно так я бы и попробовал поступить. Это была моя мечта», – ответил Палоу.  

Палоу обвинил «Макларен» в обмане из-за подписания Пиастри: «Браун говорил, что поможет мне попасть в «Ф-1». Думал, он был искренен»

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motor Sport
