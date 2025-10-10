«Макларен» отпраздновал титул на базе: «Добро пожаловать домой, Кубок конструкторов»
«Макларен» поделился фото Норриса и Пиастри с трофеем на базе.
Коллектив из Уокинга досрочно завоевал десятый в своей истории командный титул.
Руководство «Макларена» и пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастри отпраздновали успех на базе.
«Добро пожаловать домой, Кубок конструкторов», – написала команда.
Опубликовал: Михаил Ширяев
