Мартин Брандл: «Удивляет, что Расселл выиграл лишь 7-й поул и 5-й Гран-при»

Брандл предположил, что Расселл заслуживает больше побед.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл отреагировал на уверенную победу гонщика «Мерседеса » Джорджа Расселла на Гран-при Сингапура.

«Квалификация и гонка осталась за Джорджем Расселлом и командой «Мерседес». Это было выступление в доминирующем стиле – напомнило этап в Канаде. Два мощнейших круга в квалификации и идеальный старт позволили Джорджу контролировать гонку. И он прекрасно знал, как справиться со следующими 62 кругами.

Удивляет, что Джордж выиграл лишь седьмой поул и пятый Гран-при. Можно было легко предположить более высокие показатели, но это напоминает о том, что он провел почти весь ранний этап карьеры в глуши «Уильямса », испытывавшего трудности в то время, прежде чем присоединился к ребятам из заводской команды «Мерседес», – написал эксперт.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Расселл повторил фото Хэмилтона 2018 года после победы в Сингапуре: «Для меня это особенный момент»