Экс-пилот «Ф-1» Бланделл лишен прав на полгода за превышение скорости

Марк Бланделл не сможет водить машину в ближайшие шесть месяцев после серьезного нарушения правил дорожного движения.

Бывший гонщик, выступавший в «Формуле-1» в 1990-х за «Брэбэм », «Лижье », «Тиррелл» и «Макларен», в прошлом ноябре разогнался до 96 миль в час (154 км/ч) на участке дороги в Нортгемптоншире со скоростным ограничением в 70 миль в час (113 км/ч). Бланделл управлял автомобилем Land Rover.

Мировой суд Нортгемптоншира лишил 59-летнего британца прав на полгода. Кроме того, Марк выплатит 1042 фунта (почти 1400 долларов) в виде штрафов и компенсаций.

«Макларен» уже чемпион «Ф-1» – почему он так разнес пелотон? Все факторы