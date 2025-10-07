  • Спортс
0

Тото Вольфф о возможности вернуть Гран-при Кореи: «Уверен, в календаре найдется местечко для этапа в Восточной Азии»

Вольфф заявил, что «Ф-1» нужно подумать о возвращении в Южную Корею.

Руководитель «Мерседеса» считает, что «Ф-1» стоит рассмотреть вариант с возвращением Гран-при Кореи.

На этой неделе команда проведет демонстрационные заезды в Йонъине.

«Южная Корея уже некоторое время остается неиспользованным рынком (Гран-при Кореи проводился в «Формуле-1» с 2010 по 2013 год – Спортс”), если учитывать, что за последние несколько лет аудитория «Формулы-1» значительно выросла – особенно в рамках молодежи. Знаете, у нас самая быстрорастущая демографическая группа – это девушки в возрасте от 15 до 24 лет.

Они очень активны в социальных сетях. Южная Корея – страна, невероятно вовлеченная в соцсети. Было бы здорово, если бы мы смогли сюда вернуться и показать, насколько изменилась «Формула-1» за последние 10 лет.

Цель [руководителя «Ф-1»] Стефано Доменикали – сбалансировать календарь. Очевидно, есть коммерческие факторы, а также долгосрочное планирование. Уверен, у нас найдется местечко для этапа в [Восточной] Азии», – отметил Вольфф.  

