MotoGP. Марк Маркес из-за травмы пропустит два ближайших Гран-при – в Австралии и Малайзии
Марк Маркес пропустит две гонки из-за травмы.
Пилот «Дукати» Марк Маркес пропустит два ближайших Гран-при сезона, которые пройдут в Австралии и Малайзии.
Маркес получил перелом правой ключицы, столкнувшись с Марко Беццекки на Гран-при Индонезии, а также получил растяжение связок. При этом углубленное медицинское обследование не выявило возможного усугубления или рецидива предыдущих травм Маркеса, из-за которых тот чуть не закончил карьеру.
Испанец уже стал чемпионом нынешнего сезона, оформив свой седьмой титул по итогам Гран-при Японии.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
