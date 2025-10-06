MotoGP. Марк Маркес из-за травмы пропустит два ближайших Гран-при – в Австралии и Малайзии

Марк Маркес пропустит две гонки из-за травмы.

Пилот «Дукати » Марк Маркес пропустит два ближайших Гран-при сезона, которые пройдут в Австралии и Малайзии .

Маркес получил перелом правой ключицы, столкнувшись с Марко Беццекки на Гран-при Индонезии, а также получил растяжение связок. При этом углубленное медицинское обследование не выявило возможного усугубления или рецидива предыдущих травм Маркеса, из-за которых тот чуть не закончил карьеру.

Испанец уже стал чемпионом нынешнего сезона, оформив свой седьмой титул по итогам Гран-при Японии.

