0

MotoGP. Марк Маркес из-за травмы пропустит два ближайших Гран-при – в Австралии и Малайзии

Марк Маркес пропустит две гонки из-за травмы.

Пилот «Дукати» Марк Маркес пропустит два ближайших Гран-при сезона, которые пройдут в Австралии и Малайзии.

Маркес получил перелом правой ключицы, столкнувшись с Марко Беццекки на Гран-при Индонезии, а также получил растяжение связок. При этом углубленное медицинское обследование не выявило возможного усугубления или рецидива предыдущих травм Маркеса, из-за которых тот чуть не закончил карьеру.

Испанец уже стал чемпионом нынешнего сезона, оформив свой седьмой титул по итогам Гран-при Японии.

MotoGP. Маркес и Беццекки столкнулись на Гран-при Индонезии – у Марка перелом правой ключицы

Маркес – великий: страшные травмы ломали жизнь 4 года, но он снова чемпион!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Гран-при Индонезии MotoGP
Гран-при Австралии MotoGP
logoМарк Маркес
Марко Беццекки
logoчемпионат мира MotoGP
Гран-при Малайзии MotoGP
Дукати
