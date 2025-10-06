  • Спортс
  • Расселл – лучший пилот Гран-при Сингапура по версии The Race, Алонсо и Ферстаппен в топ-3, Цунода – худший
Расселл – лучший пилот Гран-при Сингапура по версии The Race, Алонсо и Ферстаппен в топ-3, Цунода – худший

Расселл возглавил топ гонщиков «Формулы-1» в Сингапуре.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Сингапура.

Эксперт Эдд Строу традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку рейтинга занял победитель гонки Джордж Расселл («Мерседес»). Вместе с ним в тройку лучших вошли Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»). В то же время худшим на этапе в Сингапуре был признан напарник Ферстаппена Юки Цунода.

Рейтинг пилотов Гран-при Сингапура (The Race)

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Оливер Бермэн («Хаас»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Карлос Сайнс («Уильямс»)

8. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

11. Франко Колапинто («Альпин»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Шарль Леклер («Феррари»)

14. Эстебан Окон («Хаас»)

15. Габриэл Бортолето («Заубер»)

16. Пьер Гасли («Альпин»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

19. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

20. Юки Цунода («Ред Булл»)

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
