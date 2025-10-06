0

Валттери Боттас: «Мерседес» уже разрешает мне работать с «Кадиллаком»

«Мерседес» не мешает Боттасу работать с «Кадиллаком».

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что его нынешняя команда не чинит препятствий в работе с будущим коллективом.

«Переговоры были. Да и Грэм Лоудон и Тото Вольфф напрямую обсуждали вопрос между собой. В «Мерседесе» меня поддерживают и помогают с переходом, так что я не думаю, что команда как-то будет меня блокировать.

Я уже участвовал в онлайн-обсуждениях разных вопросов с «Кадиллаком», и все в таком роде – в «Мерседесе» разрешают мне работать в данном направлении.

Ведь все понимают, что у нас в «Кадиллаке» очень много работы, и что команде уже на данном этапе требуется обратная связь гонщиков по определенным вопросам.

Понятно, что полноценно работу в «Кадиллаке» я начну с 1 января 2026 года, но некоторые вещи я могу успеть сделать и до этого момента», – рассказал Боттас.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
