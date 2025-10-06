Лиам Лоусон: «Какой урок я вынес из прошедшего уик-энда? Не попадать в аварии»

Лоусон хочет оставить позади неудачу в Сингапуре.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о том, какой урок вынес из прошедшего гоночного уик-энда в Сингапуре.

Этап сложился для Лоусона неудачно – он дважды попал в аварию по ходу второй и третьей практики, а в гонке финишировал 15-м.

Также Лоусон отметил, что Гельмут Марко не связывался с ним по ходу уик-энда – место гонщика в команде на следующий сезон пока не гарантировано.

«Какой урок я вынес из прошедшего уик-энда? Не попадать в аварии. Что касается предстоящего этапа в Остине, то я уверен, что «Трасса Америк» должна хорошо подойти болиду «Рейсинг Буллз ». Да и мне самому очень нравится эта трасса. Я с воодушевлением жду момента, когда мы отправимся в Остин», – рассказал Лоусон.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора