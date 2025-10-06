  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лиам Лоусон: «Какой урок я вынес из прошедшего уик-энда? Не попадать в аварии»
0

Лиам Лоусон: «Какой урок я вынес из прошедшего уик-энда? Не попадать в аварии»

Лоусон хочет оставить позади неудачу в Сингапуре.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о том, какой урок вынес из прошедшего гоночного уик-энда в Сингапуре.

Этап сложился для Лоусона неудачно – он дважды попал в аварию по ходу второй и третьей практики, а в гонке финишировал 15-м.

Также Лоусон отметил, что Гельмут Марко не связывался с ним по ходу уик-энда – место гонщика в команде на следующий сезон пока не гарантировано.

«Какой урок я вынес из прошедшего уик-энда? Не попадать в аварии. Что касается предстоящего этапа в Остине, то я уверен, что «Трасса Америк» должна хорошо подойти болиду «Рейсинг Буллз». Да и мне самому очень нравится эта трасса. Я с воодушевлением жду момента, когда мы отправимся в Остин», – рассказал Лоусон.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Сингапура
logoРейсинг Буллз
logoЛиам Лоусон
logoГельмут Марко
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Иск бывшей сотрудницы «Ред Булл» к Хорнеру урегулировали в досудебном порядке – компенсация составила несколько миллионов долларов
5сегодня, 17:32
Дженсон Баттон о штрафе Хэмилтона: «Пять секунд – это не слишком много, учитывая, сколько поворотов срезал Хэмилтон»
2сегодня, 17:06
Шарль Леклер: «Все же не назвал этот сезон самым тяжелым за «Феррари». Но да, это непросто»
2сегодня, 16:34
Эксперт The Race Нобл: «Есть риск, что Пиастри начнет чувствовать себя заезженной пластинкой, которую никто не слушает»
2сегодня, 16:03
Льюис Хэмилтон: «Даже в темные периоды в мире много хорошего – ищу позитив и на трассе, горжусь командой. Форца «Феррари»
3сегодня, 14:56
Расселл – лучший пилот Гран-при Сингапура по версии The Race, Алонсо и Ферстаппен в топ-3, Цунода – худший
7сегодня, 14:53
Алонсо раскритиковал «Формулу-1» за показ Гран-при Сингапура
14сегодня, 14:33
Мартин Брандл: «Удивляет, что Расселл выиграл лишь 7-й поул и 5-й Гран-при»
3сегодня, 14:23
Тото Вольфф: «У нас ни на мгновение не возникало сомнений в пилотаже Расселла»
6сегодня, 14:11
Мартин Брандл: «Норрис воспользовался моментом и проявил себя блестяще. Динамика в «Макларене» необратимо изменится, это был вопрос времени»
7сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
сегодня, 15:30
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
сегодня, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49