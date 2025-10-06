Иск бывшей сотрудницы «Ред Булл» к Хорнеру урегулировали в досудебном порядке – компенсация составила несколько миллионов долларов

Иск к Хорнеру был урегулирован до суда.

Судебное разбирательство в отношении бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера было урегулировано за примирением сторон.

Бывшая сотрудница «Ред Булл» в прошлом году обвинила Хорнера в неподобающем поведении. Однако по итогам расследования, которое провели в «Ред Булл», Хорнер был полностью оправдан. Что, впрочем, не помешало боссам компании в итоге уволить Хорнера летом 2025 года.

При этом сотрудница, которая вскоре после окончания расследования покинула «Ред Булл», решила подать в суд иск на Хорнера.

В итоге, по информации нидерландского журналиста Эрика ван Харена, стороны пришли к соглашению и урегулировали дело в досудебном порядке. Сообщается, что сотрудница, которая теперь работает в «Кадиллаке », получила сумму в несколько миллионов долларов, однако точные цифры неизвестны.

