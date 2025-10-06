Расселл повторил фото Хэмилтона 2018 года после победы в Сингапуре: «Для меня это особенный момент»
Расселл воспроизвел победное фото Хэмилтона в Сингапуре.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Сингапура, после чего выложил в соцсети следующее фото.
Такое же сделал Льюис Хэмилтон после 1-го места на «Марине-Бэй» в 2018-м.
«Тогда, в 2018-м, я был здесь с «Мерседесом» и наблюдал за невероятными поулом и победой Льюиса. Победить здесь, в Сингапуре, 7 лет спустя и отпраздновать с командой – для меня это особенный момент», – написал Расселл.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Джорджа Расселла
