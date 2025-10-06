Расселл повторил фото Хэмилтона 2018 года после победы в Сингапуре: «Для меня это особенный момент»

Расселл воспроизвел победное фото Хэмилтона в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Сингапура, после чего выложил в соцсети следующее фото.

Такое же сделал Льюис Хэмилтон после 1-го места на «Марине-Бэй» в 2018-м.

«Тогда, в 2018-м, я был здесь с «Мерседесом» и наблюдал за невероятными поулом и победой Льюиса. Победить здесь, в Сингапуре, 7 лет спустя и отпраздновать с командой – для меня это особенный момент», – написал Расселл.

