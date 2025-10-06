Шарль Леклер: «Все же не назвал этот сезон самым тяжелым за «Феррари». Но да, это непросто»

Леклер признал провал в текущем сезоне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что после неудачи на Гран-при Сингапура все равно не считает нынешний сезон худшим для себя в составе Скудерии.

Итальянская команда занимает третье место в Кубке конструкторов, хотя еще сохраняет шансы на вторую строчку.

«Все же не назвал этот сезон самым тяжелым за «Феррари ». Мне кажется, вам каждый раз приходится очень трудно, когда вы не можете бороться за победу. Но да, в сравнении с прошлым сезоном, когда мы боролись в чемпионате, боролись за Кубок конструкторов, ожидания пришлось снижать.

Вам приходится снижать ожидания с самого начала сезона, а потом вы еще и не видите прогресса по ходу чемпионата – и вот это действительно непросто.

И на то, чтобы справиться с этим чувством разочарования и опустошения уходит много сил. При этом я бы не сказал, что эта ситуация лишает меня мотивации. Скорее наоборот – я чувствую мотивацию к тому, чтобы постараться исправить эту ситуацию.

Но да, после такой гонки, как в Сингапуре, тебе непросто – когда ты даже не борешься за место на подиуме, а также тебе приходится справляться с таким количеством проблем», – рассказал Леклер.

