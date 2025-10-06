  • Спортс
  • Дженсон Баттон о штрафе Хэмилтона: «Пять секунд – это не слишком много, учитывая, сколько поворотов срезал Хэмилтон»
2

Баттон высказался о штрафе Хэмилтона в Сингапуре.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон рассказал, что был удивлен достаточно скромному штрафу, который Льюис Хэмилтон получил после финиша Гран-при Сингапура.

Из-за почти полного отказа тормозов на своем болиде Хэмилтон на последнем круге срезал четыре поворота, пытаясь добраться до финиша.

«Честно говоря, я был поражен. Пять секунд? Это не слишком много, учитывая то, сколько поворотов срезал Льюис.

Случалось ли со мной что-то подобное [отказ тормозов на болиде]? Нет, не в гонке. Один раз это случилось на тестах, 23 года назад. Но в гонке со мной такого не случалось. Вообще, обычно ты из кокпита чувствуешь, что тормоза начинают работать все хуже [и близки к отказу], да и команда должна видеть, когда тормоза перегреваются», – рассказал Баттон.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoДженсон Баттон
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
