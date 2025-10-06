7

Алонсо раскритиковал «Формулу-1» за показ Гран-при Сингапура

Алонсо остался недоволен показом гонки в Сингапуре.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подверг критике показ Гран-при Сингапура и работу людей, отвечающих за режиссуру трансляции.

В своем посте в соцсетях Алонсо призвал ФОМ (Formula One Management) исправить ситуацию с показом «Формулы-1» на телевидении и вернуть болельщикам зрелище.

Считается, что пост Алонсо связан с недовольством многих болельщиков работой режиссеров трансляции в конце Гран-при Сингапура. В частности, в кадр вообще не попала борьба Фернандо Алонсо с Льюисом Хэмилтоном – на последнем круге заезда испанец догнал пилота «Феррари», который пытался добраться до финиша на неисправном болиде и терял огромное количество времени из-за отказа тормозов.

Алонсо так и не успел обогнать Хэмилтона, но в итоге был классифицирован седьмым, отыграв позицию – поскольку Хэмилтона оштрафовали на 5 секунд за несколько срезок трассы на последнем круге. Однако эта борьба вообще не попала в трансляцию – ее не показали ни в прямом эфире, ни в повторе.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
