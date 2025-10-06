Эксперт The Race Нобл: «Есть риск, что Пиастри начнет чувствовать себя заезженной пластинкой, которую никто не слушает»

Нобл считает, что борьба между Пиастри и Норрисом рискует выйти из-под контроля.

Журналист The Race Джон Нобл сообщил, что гармония в «Макларене » может оказаться под угрозой после контакта между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на Гран-при Сингапура .

«Насколько известно The Race, разговоры между Пиастри и менеджментом «Макларена» после [размена на] Гран-при Италии были достаточно откровенными – он высказался о вещах, которые команда сделала правильно и неправильно в Монце.

Как надеется Стелла, беседы перед Гран-при США поспособствуют тому, что все станут «сильнее и сплоченнее, чем раньше».

Но поскольку очевидно, что разбор станет очередным, где Пиастри будет искать ответы на вопросы справедливости, есть реальный риск, что он начнет чувствовать себя заезженной пластинкой, которую никто не слушает.

Вот почему Стелла считает предстоящую беседу и выбор дальнейшего направления для «Макларена» критически важными», – написал эксперт.

