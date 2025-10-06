  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эксперт The Race Нобл: «Есть риск, что Пиастри начнет чувствовать себя заезженной пластинкой, которую никто не слушает»
0

Эксперт The Race Нобл: «Есть риск, что Пиастри начнет чувствовать себя заезженной пластинкой, которую никто не слушает»

Нобл считает, что борьба между Пиастри и Норрисом рискует выйти из-под контроля.

Журналист The Race Джон Нобл сообщил, что гармония в «Макларене» может оказаться под угрозой после контакта между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на Гран-при Сингапура.

«Насколько известно The Race, разговоры между Пиастри и менеджментом «Макларена» после [размена на] Гран-при Италии были достаточно откровенными – он высказался о вещах, которые команда сделала правильно и неправильно в Монце.

Как надеется Стелла, беседы перед Гран-при США поспособствуют тому, что все станут «сильнее и сплоченнее, чем раньше».

Но поскольку очевидно, что разбор станет очередным, где Пиастри будет искать ответы на вопросы справедливости, есть реальный риск, что он начнет чувствовать себя заезженной пластинкой, которую никто не слушает.

Вот почему Стелла считает предстоящую беседу и выбор дальнейшего направления для «Макларена» критически важными», – написал эксперт.

Лидер «Ф-1» вырубил шефа по радио и пропустил праздник «Макларена». Что это было?

«Макларен» уже чемпион «Ф-1» – почему он так разнес пелотон? Все факторы

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoОскар Пиастри
Гран-при Италии
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Сингапура
logoЛандо Норрис
logoАндреа Стелла
Гран-при США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер: «Все же не назвал этот сезон самым тяжелым за «Феррари». Но да, это непросто»
24 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «Даже в темные периоды в мире много хорошего – ищу позитив и на трассе, горжусь командой. Форца «Феррари»
2сегодня, 14:56
Расселл – лучший пилот Гран-при Сингапура по версии The Race, Алонсо и Ферстаппен в топ-3, Цунода – худший
5сегодня, 14:53
Алонсо раскритиковал «Формулу-1» за показ Гран-при Сингапура
12сегодня, 14:33
Мартин Брандл: «Удивляет, что Расселл выиграл лишь 7-й поул и 5-й Гран-при»
3сегодня, 14:23
Тото Вольфф: «У нас ни на мгновение не возникало сомнений в пилотаже Расселла»
6сегодня, 14:11
Мартин Брандл: «Норрис воспользовался моментом и проявил себя блестяще. Динамика в «Макларене» необратимо изменится, это был вопрос времени»
7сегодня, 13:58
Расселл уже отклонил несколько предложений контракта со стороны «Мерседеса» (RN365)
13сегодня, 13:42
Лоран Мекьес о старте Ферстаппена на «софте»: «Это был вопрос того, готовы ли в «Ред Булл» действовать агрессивно»
сегодня, 13:39
Дэймон Хилл об обгоне Норриса: «Дерзко. Мне нравится!»
1сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
сегодня, 15:30
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
сегодня, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49