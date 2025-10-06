  • Спортс
  • Льюис Хэмилтон: «Даже в темные периоды в мире много хорошего – ищу позитив и на трассе, горжусь командой. Форца «Феррари»
1

Льюис Хэмилтон: «Даже в темные периоды в мире много хорошего – ищу позитив и на трассе, горжусь командой. Форца «Феррари»

Хэмилтон высказался о потере Роско, благодарности, позитиве и пути «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мыслями после смерти своего пса Роско и трудного Гран-при Сингапура.

«Приятно вернуться домой после тяжелой недели. По пути из Сингапура у меня появилось время на размышления, и главная эмоция, которую я ощущаю – благодарность. Поддержка и любовь, которую я чувствую с момента, когда потерял Роско, стали мощным напоминанием о том, что даже в темные периоды в мире есть так много хорошего. Надо только поискать.

Я ищу позитивные моменты и на трассе. Заголовки в прессе рассказывают лишь одну историю – историю, где мы не справились или обстоятельства сложились не в нашу пользу. Но в последние несколько месяцев я сосредоточен на другой истории. Истории о том, как команда реагирует на неудачи. Как мы встаем и пробуем снова.

Вчерашний день – идеальный пример. Мы выбрали правильную стратегию, но проблема с тормозами отбросила меня назад в тот момент, когда я набирал ход. Теперь на базе мы извлечем уроки из последней гонки и спланируем следующую.

Я по-настоящему горжусь командой и хочу помочь ей показывать те результаты, которые она и тифози заслуживают. Одного прогресса недостаточно. Чтобы достичь величия, нужно двигаться дальше, становиться лучше. Мы так многого можем достичь вместе. Я всем сердцем верю, что у нас получится, если мы сможем развивать достигнутое и вносить необходимые коррективы.

Форца «Феррари» 👊🏾», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».

Фредерик Вассер о проблемах с тормозами у Хэмилтона: «С точки зрения безопасности все было в норме»

«Феррари» отстала от «Мерседеса» на 27 очков, «Ред Булл» – в 8 баллах от Скудерии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Льюиса Хэмилтона
logoФеррари
собаки
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
Гран-при Сингапура
