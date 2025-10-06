Расселл уже отклонил несколько предложений контракта со стороны «Мерседеса» (RN365)

Расселл не устраивают условия нового контракта.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл продолжает вести переговоры с немецкой командой по условиям нового контракта.

Нынешнее соглашение рассчитано до конца 2025 года, и стороны пока не смогли договориться.

По информации RacingNews365, Расселла пока не устраивают те условия, которые предлагают ему в «Мерседесе».

Помимо размера зарплаты, стороны не могут договориться по ряду других вопросов – в частности, Расселл хочет сократить количество дней в году, в которые он будет обязано участвовать в маркетинговых мероприятиях. В то время как в «Мерседесе» хотели бы, чтобы маркетинговых дней осталось 60.

Отмечается, что Расселл готов пойти навстречу «Мерседесу» и согласен даже на однолетний контракт, но при условии, что в соглашение будут включены опции автоматического продления. Например, если по итогам сезона он опередит своего напарника Андреа Кими Антонелли .

При этом обе стороны понимают, что рано или поздно им придется достичь компромисса – поскольку ни у команды, ни у самого гонщика нет разумных альтернативных вариантов на следующий сезон.

Однако согласно информации источников издания в команде, в «Мерседесе» не готовы пойти на все условия Расселла ради его сохранения – как они бы поступили в случае с Льюисом Хэмилтоном.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора