  Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»
Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»

Пиастри пожаловался «Макларену» на Норриса.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался по радио после того, как его обогнал напарник Ландо Норрис на старте Гран-при Сингапура.

«Да уж. Это не очень по-командному», – заявил лидер «Формулы-1».

Позже австралиец добавил:

«То есть нормально, что Ландо просто выталкивает меня с трассы? Или как это теперь устроено?»

Норрис дошел до контакта с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Пиастри. Стюарды не нашли нарушений в действиях Ландо. Команда сообщила Оскару, что напарник был вынужден уклоняться от Ферстаппена, и призвала Пиастри сосредоточиться на своей гонке.

«Это нечестно. Извините, это нечестно.

Раз он избежал контакта с другой машиной, врезавшись в напарника, значит, дерьмово он избежал соперника», – ответил пилот.

Ландо Норрис: «Нужно обгонять и стараться прорваться вперед»

Опубликовал: Михаил Ширяев
