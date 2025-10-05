Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»

Пиастри пожаловался «Макларену» на Норриса.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри высказался по радио после того, как его обогнал напарник Ландо Норрис на старте Гран-при Сингапура .

«Да уж. Это не очень по-командному», – заявил лидер «Формулы-1».

Позже австралиец добавил:

«То есть нормально, что Ландо просто выталкивает меня с трассы? Или как это теперь устроено?»

Норрис дошел до контакта с гонщиком «Ред Булл » Максом Ферстаппеном и Пиастри. Стюарды не нашли нарушений в действиях Ландо. Команда сообщила Оскару, что напарник был вынужден уклоняться от Ферстаппена, и призвала Пиастри сосредоточиться на своей гонке.

«Это нечестно. Извините, это нечестно.

Раз он избежал контакта с другой машиной, врезавшись в напарника, значит, дерьмово он избежал соперника», – ответил пилот.

Ландо Норрис: «Нужно обгонять и стараться прорваться вперед»