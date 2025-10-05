Шарль Леклер: «Приходилось беречь тормоза на протяжении практически всей гонки»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что на протяжении всего заезда ему приходилось контролировать свой темп, стараясь беречь тормоза и предотвращать их перегрев.
Именно перегрев тормозов на болиде Хэмилтона привел к резкому падению скорости напарника Леклера в конце гонки.
«Думаю, что на последних 10-15 кругах я все равно отыграл где-то 15 секунд – даже если это не отражается в результатах.
Мне приходилось беречь тормоза на протяжении практически всей гонки, и все складывалось не лучшим образом. На этой трассе всем пришлось чуть активнее работать тормозами, но в нашем случае, возможно, проблема была более явной.
Особенно трудно пришлось в конце гонки. Но, как бы там ни было, начиная с первого круга и обгона и до самого финиша заезд складывался для нас очень тяжело», – рассказал Леклер.
